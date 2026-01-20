Puntarenas FC recibe una buena noticia para el Clausura 2026

Puntarenas FC recibió una gran noticia para este Torneo de Clausura 2026.

Tras los trabajos de mejora y reforzamiento estructural ejecutados en el Estadio Miguel “Lito” Pérez, el Ministerio de Salud autorizó durante el fin de semana anterior la apertura de las graderías de los sectores este y oeste.

La habilitación de estas áreas permite que el inmueble aumente su aforo aproximado a 1.500 personas, pasando así de solo 750 aficionados.

De acuerdo con lo establecido, el cronograma de ejecución de las obras continuará de manera progresiva, con el objetivo de cumplir todos los requerimientos necesarios para que el estadio pueda operar al 100% de su capacidad en el futuro cercano.

El Ministerio de Salud informó que se mantendrá vigilante del cumplimiento estricto de las normas de seguridad, con el fin de garantizar la protección, el bienestar y la tranquilidad de los aficionados y de todos los usuarios que asistan al estadio.

Los porteños estrenarán esta nueva disposición en la fecha 4 ante Guadalupe FC.