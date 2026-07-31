Puntarenas FC quiere recuperar el punto que perdió en la mesa

La alineación indebida de Walter Cortés ante Herediano en el empate de la primera fecha del Apertura 2026 le costó el punto cosechado a los naranjas en ese encuentro.

Eso sí, la dirigencia porteña tratará de recuperar lo que perdió en la mesa, según indicaron este viernes.

“Puntarenas FC informa que ha presentado las acciones recursivas correspondientes para impugnar el acto administrativo emitido ante el Departamento de Competición y/o el Tribunal de Apelación de UNAFUT”, señalaron los chuchequeros.

Según explicó Randall Porras, asistente técnico del equipo, la alerta sobre el castigo de Walter Cortés en el Ascenso les llegó una vez jugado el partido.

"A nosotros nos llega comunicación de la UNAFUT hasta el viernes a las 4:36 p. m., indicando que estos son los jugadores elegibles y los sancionados de otras ligas, y viene el caso de Walter Cortés, pero resulta que ya habíamos jugado el partido", explicó Porras en Teletica Deportes Radio.

Walter Cortés no salió del banquillo en el partido disputado en el Carlos Alvarado, que terminó 1-1.

“Actualmente, el club se encuentra a la espera de la resolución por parte de las instancias competentes”, concluyeron los puntarenenses.