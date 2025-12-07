Puntarenas FC golea a Guadalupe FC y lo deja en el sótano del torneo
Los porteños vencieron en la última fecha de la fase regular justo frente a sus nuevos dueños.
Puntarenas FC quiso dejar una buena impresión al frente de sus nuevos dueños y se despidió del Torneo de Apertura 2025 con una victoria 4-0 sobre Guadalupe FC.
De paso, los porteños dejaron hundido a Guadalupe FC que para esta fecha, aparte de improvisar un cuerpo técnico interino, se tuvo que conformar con apenas sumar 13 puntos tras 18 fechas disputadas.
Los goles de los porteños fueron obra de Krisler Villalobos a los 10 minutos de juego y de José Pablo Córdoba al minuto 72, Alexis Cundumí en el 90+7’ y de Nelson Andrade al 100’ que sentenció el partido.
Antes se había anulado una anotación de John Jairo Ruiz al 52’ por fuera de juego de Joao Maleck.
Los porteños llegan así a la sétima posición con 21 puntos, mientras que los guadalupanos quedan con 13 puntos e igualan con San Carlos en el fondo de la tabla, eso sí, a los norteños les faltará un partido más por jugar.
Eso quiere decir que deberán remontar en la próxima campaña para no perder la categoría.