Puntarenas FC frena el liderato del Pérez Zeledón

Puntarenas FC frenó el chance de Pérez Zeledón de ser líder en solitario del Torneo de Apertura 2025.

Los porteños lograron sacar un empate 1-1 en su visita al Estadio Municipal de San Isidro de El General, pues una victoria dejaba a los sureños líderes en solitario.

El gol de los generaleños fue obra de Jefferson Rivera, quien remató desde fuera del área bajo la lluvia para el 1-0 al minuto 20.

Justo después de eso, el partido sufrió un parón por la lluvia de aproximadamente 45 minutos, pues fue tanto el aguacero que la cancha se inundó por completo.

Tras la pausa, Puntarenas FC consiguió el empate con un verdadero cañonazo de Kliver Gómez que dejó sin respuesta a Bryan Segura al 36’ para el 1-1 definitivo.

Los porteños sufrieron la expulsión de José Leiva al 54’ por acumulación de amarilla.

Pérez Zeledón suma 14 puntos, al igual que el Cartaginés y Liberia, solo que los brumosos son líderes por mejor diferencia de gol.

El próximo jueves ambos disputarán la cima en el Fello Meza, mientras que Liberia visitará a Guadalupe FC.