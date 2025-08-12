EN VIVO

Puntarenas

Puntarenas FC definió su sede para enfrentar a Alajuelense

Los porteños ya tienen las entradas a la venta.

Foto: Puntarenas FC.
Por Daniel Jiménez |12 de agosto de 2025, 8:42 AM

Puntarenas FC definió que usará el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 6 p. m. 

Los porteños pueden programar partidos en el estadio Lito Pérez; eso sí: a puerta cerrada, tras disposiciones del Ministerio de Salud.

Incluso, los porteños ya pusieron a la venta las entradas. Los precios son de ₡15.000 en gradería sol y ₡18.000 en sombra.

Los chuchequeros iniciaron el torneo con derrota 1-2 ante San Carlos en el Ernesto Rohrmoser.

Y ahora regresaron a ese estadio tras las visitas ante Herediano y Guadalupe.

