Puntarenas FC definió su sede para enfrentar a Alajuelense

Puntarenas FC definió que usará el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 6 p. m.

Los porteños pueden programar partidos en el estadio Lito Pérez; eso sí: a puerta cerrada, tras disposiciones del Ministerio de Salud.

Incluso, los porteños ya pusieron a la venta las entradas. Los precios son de ₡15.000 en gradería sol y ₡18.000 en sombra.

Los chuchequeros iniciaron el torneo con derrota 1-2 ante San Carlos en el Ernesto Rohrmoser.



Y ahora regresaron a ese estadio tras las visitas ante Herediano y Guadalupe.

