Puntarenas
Puntarenas FC definió su sede para enfrentar a Alajuelense
Los porteños ya tienen las entradas a la venta.
Puntarenas FC definió que usará el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 6 p. m.
Los porteños pueden programar partidos en el estadio Lito Pérez; eso sí: a puerta cerrada, tras disposiciones del Ministerio de Salud.
Incluso, los porteños ya pusieron a la venta las entradas. Los precios son de ₡15.000 en gradería sol y ₡18.000 en sombra.
Los chuchequeros iniciaron el torneo con derrota 1-2 ante San Carlos en el Ernesto Rohrmoser.
Y ahora regresaron a ese estadio tras las visitas ante Herediano y Guadalupe.