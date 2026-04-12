Pérez Zeledón y Puntarenas firman un vibrante empate lleno de goles

Pérez Zeledón y Puntarenas FC empataron 3-3 en un duelo vibrante en San Isidro de El General, pero que terminó por tirar por la borda las mínimas chances de clasificar para ambos.

Los Guerreros del Sur se fueron adelante en el marcador por intermedio de Andrey Soto, pero Daniel Colindres lo igualaría gracias a una gran definición tras un error de salida.

Los porteños quedaron con un hombre menos al salir expulsado Eduardo Pastrana al minuto 37 tras una fuerte entrada sobre Renzo Carballo.

Esto ayudó para que Manuel Morán adelantara a los Guerreros del Sur al minuto 45’, pero tras un alargue de 10 minutos, Raheem Cole consiguió poner el 2-2.

Ya en la complementaria, Farbod Zamadian aprovechó una pelota suelta para mandar un dardo desde fuera del área y poner así el 2-3 que adelantaba a los porteños, pero William Fernández vino desde atrás para poner las cifras definitivas 3-3.

El propio Fernández pudo cerrar la noche como un héroe al anotar para los Guerreros del Sur en el tiempo añadido, pero su gol fue anulado por fuera de juego según el VAR.

El empate deja sin opciones a ambos de clasificar, pues Puntarenas FC queda con 16 puntos en el octavo lugar, mientras que los generaleños se ubican de novenos con 13 unidades.



