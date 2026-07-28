"Nos quedamos boquiabiertos", dicen en Puntarenas tras perder puntos en la mesa

Randall Porras, asistente técnico de Puntarenas FC, indicó estar "sorprendido", luego de perder en la mesa el punto que habían ganado el pasado jueves ante Herediano por la alineación indebida de Walter Cortés.

Porras conversó con el periodista Adrián García, de Teletica Deportes Radio, y calificó de "atropellado" el inicio del campeonato.

Además, Porras brindó su comentario de lo sucedido con Cortés, quien no pudo cumplir una sanción en Liga de Ascenso y el desconocimiento de ese castigo por parte del jugador y del propio club porteño.

"A nosotros nos llega comunicación de la Unafut hasta el viernes a las 4:36 p. m. indicando que estos son los jugadores elegibles y los sancionados de otras ligas y viene el caso de Walter Cortés, pero es que resulta que ya habíamos jugado el partido", explicó Porras.

También el asistente técnico porteño detalló que "a la hora de que Puntarenas hizo todos los trámites de gestión, tanto papeleo digital como lo que son las plataformas FIFA Connect, al sacarlo de Liga de Ascenso y pasarlo a la Unafut, nunca hubo ningún tipo de medida".

"Estamos entendidos de que, eventualmente, el jugador puede tener algún tipo de responsabilidad y debe tener claro cuántos partidos le pudieron dar en algún tipo de sanción", agregó.

A Cortés lo expulsan y hay una sanción de cuatro partidos cuando aún restan seis fechas por disputarse en la pasada temporada de Liga de Ascenso.

"Hay un partido que se decide no jugar, no por una situación que sea imputable a Santa Ana, sino porque Limón Black Star por algún motivo no cumplía con su licencia y administrativamente no se programa ese partido. También hay una fecha en que el club tiene una fecha libre según el formato de los grupos de Liga de Ascenso y también el último partido entre Santa Ana y Carmelita; los clubes se pusieron de acuerdo para no jugarlo", añadió.

Otro punto que tocó Porras es que los comisarios de Unafut revisan la lista dentro de sus plataformas digitales y se les indicó que "todo estaba bien".

"Nosotros le tenemos que entregar la lista al comisario una hora y 30 minutos antes del partido para revisar si todos los jugadores que Puntarenas FC está dando de opción para que estén en la lista de 21 convocados al juego están bien o no, y se entregó la lista y a los 10 o 15 minutos nos dicen que está todo bien. Nada más hay un jugador en el caso Puntarenas que lo registraron con una camisa y en el sistema aparece otro, entonces había que corregirlo y se corrigió", citó Porras.

Sobre el sentimiento que los embarga, Porras dijo que deportivamente habían cumplido con un buen empate 1-1 en campo del campeón.

"Nosotros nos quedamos deportivamente satisfechos y nos quedamos administrativamente, nos quedamos boquiabiertos de ver que perdemos un punto que se trabajó", concluyó.