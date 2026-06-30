Néstor Monge regresa al país para jugar con Puntarenas FC

El volante Néstor Monge regresa al fútbol de Costa Rica para jugar con Puntarenas FC.

Monge firmó su contrato por un año y llega como agente libre tras su paso por el Racing Union Luxembourg, de Luxemburgo.

Además, los porteños también comunicaron la incorporación del argentino Lucas Comachi, quien tiene 32 años.

El sudamericano puede desempeñarse como extremo y delantero centro. Se una al club como agente libre y firmó contrato por un año. Su equipo anterior fue el Athlitikos Omilos Kavala, de Grecia.

Tanto Monge como Comachi se unen a las contrataciones del panameño Vladimir Edghill, Dariel Castrillo, Kevin Cabezas, Kevin Fajardo, Jordy Hernández, Walter Cortés, Yeltsin Tejeda y Jaylon Hadden.



Por el momento, las salidas del plantel son Farbod Samadian, Renzo Carballo, Ignacio Gómez y﻿ Daniel Colindres.