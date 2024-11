Luis Fernando Fallas: "En ningún momento hice gestos obscenos, la sanción es desproporcionada"

El técnico de Puntarenas, Luis Fernando Fallas, conversó con Teletica.com sobre la sanción que recibió de dos partidos. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol lo castigó con dos partidos por "utilizar gestos obscenos en contra del jugador Kevin Briceño Toruño".

Fallas dejó claro que el castigo lo tomó por sorpresa y afirmó que en ningún momento realizó ningún gesto obsceno.

—¿Cómo toma usted esta sanción?

Cuando me dieron la noticia, me sorprendió de una manera increíble porque yo jamás esperaba que me sancionaran, tampoco esperaba sanción para Kevin porque no lo expulsaron, pero lo que más me sorprende a mí es que el informe que da el comisario.

Don Warner (Acuña) siempre estuvo al lado mío con el jefe de prensa, y me decía: "Profe tranquilo que yo esto lo reporto". Él (Acuña) me estuvo dando consejo y apoyo, pero me sorprendió que en el informe dice que yo hice actos obscenos a Kevin, le he consultado a todos. Incluso conversé con don Warner.

La respuesta de él (Acuña) fue así: "Profesor, no sé, no recuerdo, en algún momento". Me sorprende muchísimo de don Warner porque tengo muchos años de conocerlo, es un señor muy serio, ecuánime, pero me pareció increíble, yo no sé por qué lo hizo, porque él sabe que yo en ningún momento lo hice, él estuvo a mi lado y me dio consejo y así lo hice. En ningún momento hice un gesto obsceno.

Me parece increíble que se pusiera eso, yo sigo sin entender por qué don Warner escribió algo que es mentira.

—¿Apelarán su castigo?



Sí, Puntarenas FC hará la apelación porque, insisto, hay mucha gente de testigo, inclusive, el testigo más directo es don Warner, él escribe algo que no es, yo lo llamé para consultarle porque tenemos muchos años en el fútbol, y él no me dio una respuesta contundente. Dios sabe que yo no hice nada.

—¿Le sorprendió todo lo que sucedió?

Mi impresión fue que me estaban vacilando porque yo no esperaba una sanción, yo no hice nada del otro mundo. Cuando terminó el primer tiempo, entré y le di un abrazo a Miguel Ajú, seguí caminando con la mirada hacia el piso y sentí un golpe en la espalda que no me voy a referir a eso porque las imágenes son claras, mi sorpresa es que era Kevin Briceño.

En el partido todo bien, todo normal, el juego termina y me voy al camerino, espero al jefe de prensa y salgo con él, voy a la conferencia, hasta ahí no hubo ningún incidente. Luego veo que Kevin viene corriendo y me insulta.

Y ahora veo la sanción y digo yo cómo dos partidos, yo no hice absolutamente nada. Digamos que sí es verdad, que claramente no lo es, pero la sanción es desproporcionada con dos partidos, pero don Warner sabe que no lo hice.