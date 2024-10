Luis Fernando Fallas dice que no ventilará temas de camerino

A pesar de que Puntarenas ganó un partido clave ante Santos, el entrenador Luis Fernando Fallas tuvo que tratar el tema de la polémica con Michael Barrantes.

A mediados de semana el entrenador hizo a un costado al volante y cuatro jugadores más, lo que desencadenó con la salida de la presidenta naranja, Sylvia Bolaños.

“Yo soy muy respetuoso lo que se habla en el camerino y mi respuesta es que no voy a hablar más del tema”, dijo Fallas para zanjar el tema.

“El tiempo es el que se encarga de decir qué fue lo que pasó”, añadió al aceptar que entiende la molestia de la afición porteña, que pidió su salida la noche de este viernes en el Lito Pérez.

“No creo que él (Fallas) tenga un argumento válido para mi salida”, aseguró Barrantes.

El volante señaló que el detonante para el quiebre de su relación con Fallas se dio tras el partido contra Sporting.

“Después del partido ante Sporting FC en Rohrmoser él hace una charla a todo el grupo al día siguiente y él hace varios comentarios como que no se puede sentir más presión de la que tenemos, entonces al yo escuchar esto, yo le digo: ‘Profe no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo en lo personal soy ganador y no estoy cómodo en la posición que está el equipo’; además les digo a los compañeros: ‘compas el que no sienta presión en este momento, que agarre sus cosas y se marche’.

“Además, él también hace sentir que el club no tiene un nueve y a mí eso me dolió mucho porque es una falta de respeto hacia mis compañeros que eran Ortiz, Luis Guillermo y Anderson, cuando a ellos no se les ha dado la oportunidad de jugar.

“Obviamente, esto a él no le cae bien y dos días después él vuelve a hacer una charla con capitanes y se dirige hacia mí diciendo que yo le eché el camerino encima. No entiendo por qué, pues solo dije que no estaba de acuerdo con esa situación nada más, por ahí creo que va una de las causantes de mi despido”, aseguró el volante.

Finalmente, Fallas agradeció el apoyo de la afición en el juego ante los de Guápiles.