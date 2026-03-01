¡La Liga no tiene remedio! Puntarenas le propina otra derrota y ya comienza a quedarse botada

Alajuelense volvió a pinchar en el Clausura 2026, lo que ratifica su pésimo momento en el torneo y lo deja dependiendo de una segunda vuelta prácticamente perfecta para clasificar.

Puntarenas FC supo aprovechar a un equipo endeble para imponerse 2-0 en la primera visita de la Liga al Lito Pérez tras dos años.

Los manudos venían de perder el clásico nacional el sábado anterior y estaban obligados a sumar en la Olla Mágica para subir la moral y no perderse entre la mitad de la tabla.

Pero el carácter en cancha lo puso Puntarenas con un Kliver Gómez como punta de lanza y que sigue demostrando que, más allá de su desorden institucional, en lo deportivo se encuentran muy bien dirigidos de la mano de César Alpízar.

El PFC fue mucho más en cancha ante el desgano rojinegro y eso lo supieron castigar desde la primera parte.

Kliver Gómez se encargó de abrir las cuentas al minuto 13 al encontrarse un contrarremate en el área pequeña para el 1-0.

Luego fue Randy Taylor, quien sin brincar, aprovechó un centro desde la izquierda para marcar de cabeza el 2-0 al 44’.

La Liga lo intentó y estrelló dos pelotas al palo, la más clara, la de Saldívar en la complementaria.

Por si fuera poco, los manudos sufrieron la expulsión de Alexis Gamboa por acumulación de amarillas al 63'.

Pero más bien fueron los locales que perdonaron al menos dos goles más, en una noche que olía a goleada, pero el portero Washington Ortega y la mala puntería, lo evitaron.

Incluso, sobre el pitazo final, anotaban el tercer tanto por intermedio de Renzo Carballo, pero fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.

El actual campeón nacional tiene ya el agua hasta el cuello y queda prácticamente obligado a una segunda vuelta perfecta para soñar con meterse a semifinales y luchar por el bicampeonato.

Sin embargo, el desgano presentado en cancha jornada a jornada, hace prever lo peor para los dirigidos por Óscar Ramírez, que comenzaron el certamen como grandes favoritos a revalidar el título y hoy son sextos en la tabla con riesgo de caer hasta el octavo puesto.

Por su parte, Puntarenas FC se mete en el quinto puesto con 14 unidades y queda a uno de los puestos de clasificación; eso sí, aún falta por completar la jornada 9 este domingo.



