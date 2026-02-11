La edad es un número: con 41 años, Daniel Colindres anota doblete para eliminar a Herediano

Puntarenas FC goleó 3-0 ante Herediano en el estadio Lito Pérez y clasificó a semifinales del Torneo de Copa.

Luego de caer 1-0 ante Herediano en la ida con un penal muy polémico, los porteños sonrieron la noche de este martes en su casa con un 3-1 en el global.

El experimentado Daniel Colindres marcó un golazo al 21'. El atacante definió de muy buena manera desde el costado izquierdo del área. Buen tiro, con una gran curva que dejó sin opciones al portero Aaron Cruz.

Al 49', Anferny Arias concretó de cabeza, pero fue anulado por un supuesto fuera de juego. Hay que recordar que en los juegos de Torneo de Copa no hay VAR.

Al 72' volvió a aparecer Colindres para inclinar la balanza con un potente remate de media distancia y vencer al guardameta Emmanuel Garita, quien ingresó de cambio al medio tiempo.



Por si fuera poco, al 82' Colindres le dio una asistencia a Doryan Rodríguez para que sellara la goleada.

Ahora, los porteños se enfrentarán al ganador de la serie entre Sporting FC y Cartaginés, los albinegros tiene la ventaja con el 4-1 en la ida.