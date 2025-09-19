Jugador de Puntarenas FC sancionado con seis partidos por escupir a un rival
Esto deja al futbolista afuera de casi toda la segunda vuelta del certamen, pues se jugarán nueve partidos.
El jugador de Puntarenas FC, Esteban Cruz, recibió un castigo de seis partidos por escupir a un rival de Sporting FC.
Cruz recibió la tarjeta roja a los 23 minutos en el empate 1-1 frente a Sporting FC.
Así se detalla del comunicado de prensa del Tribunal Disciplinario sobre las sanciones tras la jornada 9 del Apertura.
El detalle de las sanciones:
Puntarenas FC
-Sancionar al jugador Esteban José Cruz Pineda con 6 partidos de suspensión y una multa de ₡500,000 al ser la primera vez que le escupe a un adversario.
AD San Carlos
-Sancionar al club con una multa de ₡150,000al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.
-Sancionar al jugador Keiner Andrés Córdoba Roa con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250,000 al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave.
Municipal Liberia
-Sancionar al jugador Erick Gerardo Sánchez Allen con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200,000 al ser la primera vez que utiliza lenguaje ofensivo en contra del árbitro.
Guadalupe FC
-Sancionar al gerente deportivo Roberth Garbanzo con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200,000 al ser la primera vez que utiliza lenguaje ofensivo en contra de un árbitro.
-Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.
Municipal Pérez Zeledón
-Sancionar al club con una multa de ₡150,000 por presentar tarde las listas de jugadores.