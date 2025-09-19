Jugador de Puntarenas FC sancionado con seis partidos por escupir a un rival

El jugador de Puntarenas FC, Esteban Cruz, recibió un castigo de seis partidos por escupir a un rival de Sporting FC.

Cruz recibió la tarjeta roja a los 23 minutos en el empate 1-1 frente a Sporting FC.

Así se detalla del comunicado de prensa del Tribunal Disciplinario sobre las sanciones tras la jornada 9 del Apertura.

Esto deja al futbolista afuera de casi toda la segunda vuelta del certamen, pues se jugarán nueve partidos.

El detalle de las sanciones:

Puntarenas FC



-Sancionar al jugador Esteban José Cruz Pineda con 6 partidos de suspensión y una multa de ₡500,000 al ser la primera vez que le escupe a un adversario.



AD San Carlos



-Sancionar al club con una multa de ₡150,000al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.



-Sancionar al jugador Keiner Andrés Córdoba Roa con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250,000 al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave.



Municipal Liberia



-Sancionar al jugador Erick Gerardo Sánchez Allen con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200,000 al ser la primera vez que utiliza lenguaje ofensivo en contra del árbitro.



Guadalupe FC



-Sancionar al gerente deportivo Roberth Garbanzo con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200,000 al ser la primera vez que utiliza lenguaje ofensivo en contra de un árbitro.



-Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.



Municipal Pérez Zeledón



-Sancionar al club con una multa de ₡150,000 por presentar tarde las listas de jugadores.

