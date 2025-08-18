Inversión de $2 millones y 10.000 espectadores: Puntarenas presentó idea para el nuevo Lito Pérez

Puntarenas FC quiere tener la administración del estadio Miguel Lito Pérez. Así lo expuso Héctor Trejos, presidente del club, ante el Consejo Municipal de Puntarenas el pasado 14 de agosto.

Trejos indicó sus ideas a los miembros del consejo y dejó claro que esta figura no es nueva y es utilizada por otros clubes de Primera División.



El jerarca porteño mostró una video de cómo se vería la nueva Olla Mágica.

"Es un estadio de vuelta redonda debidamente techado, porque eso no deja de ser uno de los problemas que hemos detectado que al estar al aire libre reciben un daño con el paso del tiempo", comentó Trejos.



Esa es la maqueta digital, el jerarca especificó que el presupuesto cercano ronda los $2 millones y que tendría una capacidad cercana a las 10.000 personas.



"No es es solamente un estadio fútbol, puede albergar conciertos y actividades", dejó claro el administrativo chuchequero.



Sobre el Lito Pérez recae una orden sanitaria que permite jugar partidos a puerta cerrada, y por eso es que el club ha disputado sus partidos de local en el Ernesto Rohrmoser.