Herediano visita a Puntarenas obligado a ganar para recuperar la cima

Herediano enfrentará a Puntarenas este domingo a las 5 p. m. en el estadio Lito Pérez, con la obligación de ganar para recuperar el liderato del torneo.

Los rojiamarillos llegan con 25 puntos, uno menos que Cartaginés, mientras que Saprissa los sigue de cerca con 24 unidades.

El conjunto florense estará atento al resultado previo de Saprissa, ya que podría iniciar el partido con la presión de no ceder terreno en la pelea por la cima.

Por su parte, Puntarenas suma 15 puntos y necesita la victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.

En la primera vuelta, Herediano se impuso 2-1, con goles de Randall Leal y Marcel Hernández, mientras que Renzo Rivas descontó para los chuchequeros.

En el Apertura, los rojiamarillos también dominaron la serie, con triunfos de 1-0 en casa y 2-3 como visitantes.