Herediano ganó en casa de Puntarenas y es líder del Clausura 2026

El Club Sport Herediano es líder porque ganó. Sus perseguidores, Cartaginés y Saprissa, hicieron lo propio, pero los tres puntos cosechados en la casa de Puntarenas le permiten a los rojiamarillos pasar una fecha más en la cima del Clausura 2026.

El partido en el Lito Pérez no fue el más vistoso para los heredianos, pero el peso de Marcel Hernández una vez más inclinó la balanza.

El trámite del cotejo fue trabado y no fue un partido vistoso.

En medio de un periodo con mucho trámite en la media cancha y con falta de ritmo, apareció el cubano y demostró su nivel. Confirmó por qué es el máximo artillero del Clausura 2026 y venció a Adonis Pineda con un remate certero.

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Los dirigidos por José Giacone no fueron vistosos; no era el cruce para serlo. Lo que sí fueron fue efectivos, y eso es más que suficiente para dejarse tres puntos y volver a la cima.

En la siguiente jornada, Puntarenas visita a Pérez Zeledón y Herediano recibirá a Cartaginés.