Herediano enciende alarmas: Llegó a cuatro partidos sin ganar

Herediano encendió las alarmas al sumar este sábado su cuarto partido consecutivo sin ganar.



Los florenses cayeron 0-1 en su visita a Puntarenas, con un solitario gol de Kristel Villalobos al minuto 68, suficiente para darle un duro golpe al conjunto dirigido por Hernán Medford.



En la primera parte, Allan Cruz estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de larga distancia que se estrelló en el poste.



Luego se vino el tanto de Villalobos, pero puso al Team a remar contra corriente.



Aunque el conjunto florense lo intentó en lo que quedaba del juego, no encontró el camino al gol.



El Herediano de Medford atraviesa un mal momento: acumula cuatro partidos sin victoria, producto de dos empates y dos derrotas.



Con este resultado, bajó al sétimo lugar con 13 puntos, mientras que Puntarenas sube al éxito con los mismos puntos, aunque con mejor diferencia de gol.

