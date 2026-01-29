Herediano derrota a Puntarenas para llegar a la cima
Los florenses vuelven a sumar de a tres y esperan lo que haga Cartaginés este jueves.
Este miércoles, Herediano duerme en la cima, a la espera de lo que haga Cartaginés el jueves.
Los florenses le ganaron en casa a Puntarenas y volvieron a mostrar que tienen con qué luchar por el cetro.
El marcador lo abrió Randall Leal al minuto 32 y al 45+3 fue el turno de Marcel Hernández.
El cubano, en una jugada, demostró todas sus cualidades: agilidad, control de balón, fuerza y clase para definir. Un golazo.
En la segunda parte la dinámica del juego cambió y los naranjas decidieron que era hora de jugar. Poco a poco se asomaron al área de Dany Carvajal y al 51’ Renzo Domingo Carballo descontó.
El 2-1 abrió la dinámica y el juego fue más de ida y vuelta que un dominio rojimarillo.
Eso sí, el marcador no se movió más y al final los florenses celebraron volver a lo más alto de la tabla.
En la siguiente jornada de la Primera División, Herediano visita a Alajuelense y Puntarenas a Liberia.