Guadalupe se lleva un valioso punto de Puntarenas

Guadalupe FC se llevó un valioso punto de Puntarenas tras igualar 0-0 en el estadio Lito Pérez.

En la primera parte, el portero guadalupano Jussef Delgado le detuvo un penal a Ulises Segura.

Los porteños tuvieron las acciones más claras para anotar, pero cuando no apareció Delgado fue la zaga guadalupana.

Con este empate, los dirigidos por Mauricio Wright salen del sótano del descenso y dejan en el último lugar a Sporting FC en la tabla acumulada.

Wright y compañía tienen 17 puntos, Sporting quedó con 16 y juega este lunes a las 8 p. m. ante Pérez Zeledón.

Por su parte, los porteños en la tabla acumulada quedan con 23 unidades.