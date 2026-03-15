Guadalupe FC frena las aspiraciones de Puntarenas y respira un poco

En un dramático cierre, Guadalupe FC derrotó 2-1 a Puntarenas FC y consiguió así su segunda victoria del Torneo de Clausura 2026.

Tras un insípido 0-0 en la mayor parte del partido, las emociones quedaron para el cierre del juego.

El volante Pablo Álvarez se encargó de abrir el marcador para los porteños al minuto 82 con un remate razo, pero bien ubicado que dejó sin respuesta al meta guadalupano.

Pero en medio de la alegría de los porteños llegó el empate de los guadalupanos por intermedio de Kenneth Guzmán con un remate de cabeza al 84’.

Cuando el empate comenzaba a tomar forma en los dos bandos, apareció el VAR para sancionar un jalón de Farbod Samadian sobre Joao Maleck para la pena máxima.

Marvin Angulo se encargó de lanzar el penal, pero el guardameta Adonis Pineda tapó, en un tremendo paradón.

No obstante, tras revisión en el videoarbitraje se decretó que Pineda se había adelantado por lo que el duelo se repitió.

Esta vez Angulo no falló y puso el 2-1 definitivo al 90+9’ para una victoria vital para el colista.

Guadalupe suma así su segunda victoria en el certamen y ahora se coloca a solo ocho puntos de San Carlos en su búsqueda por salvarse y a falta de solo 18 puntos en disputa.

Puntarenas, por su parte, cede en la tabla y pierde un poco el paso en la lucha por clasificar a las semifinales.



