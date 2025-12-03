Expresidente de Atlante y Querétaro será el nuevo dueño de Puntarenas FC

Tras varios meses de negociación, finalmente Puntarenas FC dio a conocer que se encuentra en un proceso de venta y cambio en su administración y a partir de este diciembre del 2025 tendrá un nuevo dueño.

Se trata del mexicano Manuel Velarde, quien fuera presidente del Atlante de la Liga MX entre 2018 y 2020, así como exdirectivo de los Gallos Blancos de Querétaro entre 2020 y 2022.

Incluso, el nuevo dueño del PFC, fue suspendido cinco años de toda actividad en la Liga MX tras los actos de violencia ocurridos el 5 de marzo del 2022 en el estadio La Corregidora que dejó decenas de heridos.

“La familia Medina, accionista y propietaria de Puntarenas FC Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D), informa a la opinión pública que ha suscrito una opción de compraventa de la citada Sociedad Anónima Deportiva con un grupo de inversionistas extranjeros de nacionalidad mexicana, representado por el señor Manuel Velarde, quien se presenta acompañado de su equipo de trabajo integrado en la parte deportiva por los profesionales José Enrique Vaca y Mario Carrillo Jr.”.

“Este proceso se desarrolla en armonía con los esfuerzos emprendidos por la familia Medina y el señor Héctor Trejos, orientados y con el objetivo central y primordial de impulsar un modelo de gestión deportiva integral que profesionalice la institución en todas sus áreas y robustezca la competitividad de Puntarenas FC dentro de un fútbol que se encuentra en constante crecimiento como lo es el costarricense”, menciona el comunicado enviado por el departamento de prensa del PFC.

Las negociaciones vienen desde meses atrás, pues en agosto anterior el diario La Nación dio a conocer la visita de los empresarios aztecas a nuestro país, donde vieron las instalaciones porteñas.

Incluso, Puntarenas FC ya habría informado a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sobre el cambio de administración, esto para evitar alguna sanción.

“En aras de la transparencia y del estricto cumplimiento regulatorio, se comunicó previa y formalmente a la Federación Costarricense de Fútbol (Departamento Legal), así como al Comité de Licencias, la intención manifestada y detallada en la citada opción de compraventa. Esto con el fin de atender oportunamente cualquier requerimiento federativo necesario y cumplir con los reglamentos nacionales, estatutarios y con los estándares de FIFA sobre transparencia en la inversión y la propiedad de clubes”, mencionaron.

La nueva administración tomó las riendas del club a partir del 1° de diciembre.

El nuevo jerarca estará acompañado de su equipo de trabajo integrado en la parte deportiva por los profesionales José Enrique Vaca y Mario Carrillo Jr.







