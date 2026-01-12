Evitar andar en chancletas y bicicleta: Entre las medidas de la nueva directiva del Puntarenas FC

La norma puede ser extrema, pero para la nueva directiva del Puntarenas FC, cuando se trabaja con el cuerpo como principal herramienta, hay que cuidar todos los detalles.

La nueva directiva del PFC encabezada por el presidente mexicano Manuel Valverde, quiere un mayor profesionalismo en todas las ramas del club, de ahí que para por ejemplo llegaron a prohibir a los futbolistas que no anden en bicicleta y mucho menos lo hagan usando chancletas.

Así lo reconocieron dos figuras del Puntarenas, aunque ambas comprenden que es parte de las mejoras que quieren para el equipo.

“Sí, bueno, es complicado. Allá es un clima muy caliente, ¿verdad? Y entonces buscás andar lo más fresco posible, pero bueno, también entendemos que esto es una profesión y si el jefe da la directriz, pues hay que acatar y todo. Entonces, bueno, como te dije antes, lo que se busca es profesionalizar y creo que es un bien para todos”, reconoció el capitán Andrey Mora.

Pero no son los únicos cambios, pues según Mora se les pidió mejorar la parte física y nutricional.

“Creo que van tratando de profesionalizar al club de a poco, ¿verdad? Es un proceso, pero bueno, el tema de que no quiere ningún jugador de Puntarenas viviendo en San José, por el tema del descanso, por el tema de que no es lo mismo llegar con hora y media de viaje, que a veces sales 10 minutos tarde y por las presas puedes tener un accidente de camino.

“También el tema del porcentaje de grasa muy estricto, el peso muy estricto, las canchas las está tratando de arreglar para que el entrenamiento salgan de la mejor manera. Son pequeñas cosas que, bueno, que la directiva pasada, pues, también exigía, pero no con tanta precisión como lo está haciendo don Manuel. Entonces, bueno, eso va a profesionalizar el fútbol de Puntarenas FC y ojalá que nos ayude bastante para con esos detalles lograr la clasificación, que es la meta de este torneo”, destacó.

En entrevista con Diario Extra, el nuevo presidente del PFC destacó que tuvo que poner estas medidas tras ver a varios de los futbolistas saliendo de estadio de esta manera.

“El otro día veo salir a uno de los muchachos en bicicleta y chanclas, y Pepe (José Enrique Vaca), salió corriendo a perseguirlo, lo quería bajar de la bicicleta. Te caes, te atropellan, te pegas con el pedal en un pie, y mañana no juegas”, declaró al medio Diario Extra.

Para el experimentado Cliver Gómez, estas son cosas de cuidado de los futbolistas, pese a que muchos de los jóvenes se trasladan en bicicleta a sus hogares, pues aún no cuentan con un medio de transporte.

“Bueno, creo que sí nos ha comentado un poco de la situación, pero creo que a todos tampoco nos da también económicamente, para comprarnos un carrito o lo otro. Pero bueno, creo que vamos a ir surgiendo. Gracias a Dios hoy por hoy, pues, yo tengo mi carrito y honestamente hay muchos que también lo tienen, pero es más difícil para jugadores como del Alto que vienen superándose, por eso hay que cuidarse”, destacó Gómez.

De paso, Gómez confirmó que ya cuenta con un ligamen de dos años con el PFC luego de lo que fue su paso por el Saprissa.



