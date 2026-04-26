Enfrentamiento en gradería pausa juego entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez

El partido entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez se mantuvo detenido durante varios minutos, luego de que se diera un enfrentamiento entre la policía y un sector de la parcialidad morada.

Steeven Madrigal, central del encuentro, se vio obligado a detener las acciones mientras se restablecía el orden en la tribuna visitante.





Varios jugadores morados se acercaron a la malla para tratar de calmar los ánimos, tal y como se pudo observar en la transmisión del encuentro.

Al reanudarse las acciones, los morados anotaron y se pusieron arriba en el marcador con tanto de Bancy Hernández.

Los problemas se mantuvieron trs el descanso y el segubdo tiempo tambipen se atrasó.