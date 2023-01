El barco de Héctor Trejos se hundió: Presidente del Puerto se separa del equipo

Estas son las frases más polémicas de Vargas en relación con el jerarca del equipo.



“Él (Trejos) es el presidente del grupo, pero creo que desde el torneo pasado no sé si fue contra mí que la agarró, desde la jornada 13 del torneo pasado no me quería en el equipo. Yo creo que todas la malas vibras que he tenido que comerme han sido por él (Trejos). En el torneo pasado, él me dijo que no me avalaba, pero bueno… es el presidente. Yo he tenido que aguantar y todas esas vibras han hecho mella”.



“Hasta que Dios quiera o los dueños del equipo deseen. Yo estuve a punto antes de iniciar el torneo, a mí nada me destruye. Vayan pregúntele a los jugadores qué hemos tenido que vivir. Si yo me tengo que hacer a un lado, yo no tengo problema. A veces se manejan las cosas como no deberían ser. Yo he tratando de dar mi máximo esfuerzo”.



“Hay otra persona que se ha entorpecido conmigo desde la jornada 13. Hay que preguntarse por qué no jugó Anthony Hernández, por qué otros jugadores no podían ser utilizados. Él (Trejos) lo que hace es lavarse las manos porque dice que no es culpa de él. Entonces… ¿boicot? Por par te de él puede ser”.



“Ellos (los jugadores) han vivido cosas y él (Trejos) lo único que hace es lavarse las manos. Él debe asumir sus responsabilidades. Antes del partido él dijo que si fuera por él, yo ya me hubiera ido. Es muy fácil llegar a tirar basura antes de un partido”.



“El otro día yo hablé en San Carlos y él (Trejos) dijo que la ropa sucia se lava en casa. Él es el primero que trata de ensuciar la cancha y luego lavarse las manos y así es muy fácil”.



“A él (Trejos) lo que le gusta es hacer campaña en Twitter y escribir: el barco va que va”.



Por su parte, Trejos brindó sus comentarios en entrevista con Teletica Radio.



"Voy a mantener mi estilo, en ningún momento he hablado de mala forma. Ya que Alexander toca el tema, yo creo que es justo que yo diga como son las cosas. En una reunión de junta directiva yo le digo a él que con el porcentaje que manejamos yo no estaría trabajando en ninguna empresa".



"Con un 35% de rendimiento a mí me echan de una empresa, yo lo dejé claramente establecido".



"Yo no soy de los que me lavo las manos y lo dije, se cometió un error con la persona que era encargada de las inscripciones de la Unafut".



"Es cierto, el que sabe de fútbol es don Henry Duarte, gerente deportivo. Yo estoy de acuerdo con lo que se diga. Nosotros al final de cuentas hay un dueño y otras personas y esa decisión es colegiada".



"Que yo saque mis publicaciones en Twitter y que yo diga que el barco va, que va, yo la verdad creo que cometió un error de hablar al calor del momento. Es un ser humano y está pasando una situación muy difícil".



"Me preguntan si Alexander Vargas no va a estar en el banquillo porque la mamá tiene un problema de salud".



"Yo no he actuado de mala fe".



"Yo no tengo ningún problema, yo no vivo de esto, gracias a Dios, lo hago por amor a la camiseta. Yo no tengo ningún problema. Si don Alexander tiene que continuar, yo lo respeto".