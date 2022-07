Duelo entre Cartaginés y Puntarenas FC terminó con bronca en la entrada a camerinos

El partido entre Cartaginés y Puntarenas FC terminó caliente. Algunos protagonistas de ambos equipos se enfrascaron en una disputa en el ingreso a los camerinos del Fello Meza.

"Son cosas que no tienen que pasar, yo les llamé la atención. No se puede atribuir solo a Puntarenas FC, para que haya un pleito tienen que haber dos. Los jugadores del equipo vienen a ingresar a la zona mixta y hay que ver quién empezó todo. Esto no se vale, ganamos el partido bien y aquí se trata de vivir una fiesta", comentó Héctor Trejos, presidente del equipo porteño en Teletica Radio.

El compromiso finalizó 1-3 a favor de los chuchequeros y al final del encuentro, se dio el altercado.

El dirigente afirmó que se encontraba en el palco del estadio y que le ofreció disculpas a Leonardo Vargas, jerarca del equipo brumoso.

"Yo no soy quién para decir qué pasó, yo estaba en el palco, yo vine y le di, las disculpas del caso, a mí eso no me gusta. Si fuese como ellos lo dicen, un jugador en la cancha puede hacer series", concluyó.

Además, Alexander Vargas, técnico del Puerto, indicó que no le agradó lo que sucedió tras el pitazo final.

"Voy a ser enfático en que será la última vez que se presente eso. Se lo dije a los jugadores", afirmó el estratega.

Aparentemente, la queja de los brumosos es porque el jugador Kevin Vega se puso a hacer series en medio partido, cuando el marcador estaba 1-3 a favor de los visitantes.