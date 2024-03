Douglas Sequeira: "Estoy preocupado, he dormido poco y trabajado bastante"

Estas fueron las declaraciones más destacadas del entrenador porteño:



Análisis del partido: Tenemos que ser más determinantes en el último cuarto de cancha.



Descenso: Tenemos un asterisco por la norma infringida, si es por resultados, empatar en casa es malo, de los 9 puntos hemos ganado 8 aquí y solo 1 de visita. La segunda vuelta va a ser atípica por tema de calendario.



Formas vs. resultado: He jugado en varios sistemas, yo no soy tan ingenuo, los golpes de la vida me han hecho entender que nuestro medio es resultadista. Yo sé lo que me estoy jugando, que es el descenso. Lo que no cambio es el posicionamiento cuando tenemos el balón porque eso te da ventaja y superioridad, pero sí voy a cambiar.



Asesores: Tengo que rendir resultados, yo tranquilo, no estoy, estoy preocupado, he dormido poco, trabajado bastante, estoy tenso. Estoy preocupado, es una situación en la que no nos podemos quedar.