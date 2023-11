Diego Vásquez: "Hubo un crecimiento, pero para todo se necesita tiempo y realismo"

Por Daniel Jiménez | 6 de noviembre de 2023, 10:39 AM

El técnico Diego Vásquez irrumpió en el mercado de entrenadores de Costa Rica. Su designación como estratega del Puntarenas FC fue muy sonada. El extimonel de Motagua y de la Selección de Honduras.

Días después de su salida del cuadro porteño, Teletica.com conversó con Vásquez sobre su experiencia en el fútbol tico.

—¿Cómo se había sentido dirigiendo en Costa Rica?

La verdad que al principio tuvimos un objetivo de este primer torneo y armar el plantel a nuestro gusto para el siguiente. Ahora salimos con un 40% de rendimiento y tenían un 15% cuando asumimos, luego ya vi que la idea no era la que hablamos al principio, cambiaron los objetivos. Entiendo que los últimos resultados no acompañaron y no fue lo que hablaron en un inicio.

—¿Qué fue lo que cambió de lo que se le planteó al inicio?

El primer torneo era para conocer el plantel y el segundo era hacer uno a gusto de nosotros, esas fueron las cosas que se hablaron, pero bueno... luego cambiaron las cosas, al inicio ganamos varios partidos. Cambiaron la idea, entonces bueno también decidimos no continuar por común acuerdo.

—¿Dirigir en Costa Rica era lo que esperaba?

Fue una buena experiencia, si uno no gana, aprende. Hubo un crecimiento, pero para todo se necesita tiempo y realismo, no me pueden dar dos limones y hacer una ensalada de frutas con mucho respeto, lo digo. Quizás eso no fue lo que hablamos, se habló de que estuviera estable, luego cambió, la pregunta tiene que ser para ellos, por qué no seguimos, para qué nos llevaron. No es una pregunta para nosotros, si traen un cuerpo técnico extranjero es para dejarlo trabajar, es lo más lógico, quizás hay otras urgencias.

—¿Cómo estaba la parte física del equipo?

Son factores importantes, hay que ver contra quién perdimos y fue ante Saprissa y Herediano en San José, en el análisis, quizás, el partido reprochable es el Cartaginés, los otros íbamos ganando y perdimos, lo físico era muy notable, nosotros no hicimos pretemporada con el equipo, cuando ya se inicia así no se puede hacer pretemporada.

Al final de los partidos nos caímos en el equipo y quizás se malentendió a cuando dije lo de la planilla limitada si se compara con los equipos grandes. Es como te dije... fueron partidos de visita, complicados. Íbamos ganando y nos caímos, pasó lo mismo en los últimos cuatro y cinco minutos.

—¿Siente que dejó buena imagen aquí en el fútbol tico?

Hay que analizar todo, lo que nos dieron, me dieron al equipo con un 15% y lo devolvimos con un 40%. Con las condiciones que tuvimos no fue fantástico, pero no fue negativo, dejamos un equipo con un mejor porcentaje. Hay que ver todo el contexto, para nosotros fue positivo porque conocimos todo el fútbol de Costa Rica.

—¿Tuvo el interés de algún otro club tico, por ejemplo del Cartaginés luego de que se dio la salida de Paulo Wanchope?

No, para nada, me estoy enterando. Somos muy respetuosos y estábamos en Puntarenas FC, hoy en día estamos disponibles.



—¿Ya está en Honduras?

Sí, llegamos hace poco.

—¿Tiene algún equipo que esté interesado en usted?

Tenemos ofertas y estamos analizando, por el momento estamos libres y anuentes a escuchar propuestas.