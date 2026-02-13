Cruce de posiciones en Puntarenas: esto dice el inversor mexicano

Luego de que el Municipal Puntarenas diera su posición acerca de lo ocurrido entre el equipo y el inversor mexicano Manuel Velarde, el azteca dio a conocer su posición.

“La opción de compraventa suscrita el 18 de noviembre de 2025 se celebró con el propósito genuino de fortalecer institucional y deportivamente al Club, lo cual quedó demostrado mediante la entrega de un anticipo económico significativo y la conformación de un grupo inversor debidamente estructurado”, detalló Velarde, quien fue presentado como el nuevo socio propietario y presidente ejecutivo del club en diciembre pasado.

En un comunicado presentado ayer por los naranjas, señalan que “era indispensable el cumplimiento de dos condiciones esenciales a cargo exclusivamente del señor Manuel Velarde Pérez, quien era el futuro comprador”.

1. La cancelación de las sumas previamente acordadas entre ambas partes dentro del plazo establecido en la opción de compraventa.

2. La gestión, tramitación y obtención de la autorización correspondiente ante el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, trámite previo y obligatorio para la eventual cesión accionaria, lo cual era de conocimiento previo a la firma de la opción de compraventa realizada con el señor Velarde Pérez.

Acerca del primer punto, esto indicó el mexicano:

“En fecha 27 de enero de 2026, el Comisionado de Licencias giró instrucción escrita de que no era posible realizar ningún pago relacionado con la transacción hasta tanto no hubiera aprobación formal por parte del Comité de Licencias, por lo que resultaba jurídicamente improcedente ejecutar el cierre de la operación sin contar con dicha aprobación”, mencionó.

También aseguró que: “Desde el inicio del proceso, se actuó conforme a la normativa deportiva vigente y bajo los lineamientos expresamente indicados por el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol. La gestión formal ante dicha instancia inició el 2 de diciembre de 2025, atendiendo cada requerimiento técnico, financiero y documental solicitado por la autoridad competente”.

Velarde concluyó explicando que, a su entender, no es posible achacarle culpa alguna en este caso.

“En consecuencia, rechazo categóricamente cualquier afirmación que sugiera incumplimiento imputable a mi persona. Mi interés ha sido y sigue siendo actuar con transparencia, respeto institucional y apego a la normativa aplicable. En defensa de mi honor, reputación y derechos contractuales, ejerceré las acciones legales que correspondan en las instancias pertinentes”, finalizó.