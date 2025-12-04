Conozca a la nueva directiva del Puntarenas FC

Puntarenas FC tiene nuevos dueños con lo que esperan destacar en el ámbito local e internacional.

Encabezados por el expresidente de Atlante y Querétaro, Manuel Velarde, los porteños ahora tendrán capital mexicano en su junta directiva.

El club confirmó la venta este miércoles mediante un comunicado, luego de varios meses de análisis y estudio con los inversionistas.

“Esta hermosa comunidad nos ha recibido con los brazos abiertos y quiero agradecerles a todos los miembros de la directiva y por confiar en mí y por venir con todas las ganas para lograr que Puntarenas FC esté en los primeros planos del campeonato nacional, generar fuentes de trabajo, turismo que falta por estos lugares.

“Contento de poder volver a trabajar y aportar nuestro granito de arena y trataremos de adaptarnos y aprender de cada uno de los porteños para poder dar la mejor versión de cada uno de nosotros y del PFC”, mencionó el nuevo jerarca porteño en la conferencia de prensa de su presentación.

Cabe resaltar que el actual presidente, Héctor Trejos, ahora pasará como uno de los vicepresidentes del equipo.

La nueva junta directiva porteña estará integrada por las siguientes personas:

Manuel Velarde - Presidente Puntarenas FC

Conozca a la nueva directiva del PFC

​

Más de 25 años de experiencia en gestión deportiva a nivel internacional. Expresidente ejecutivo de Atlante y expresidente deportivo de Querétaro de la Liga MX. Experto en planeación estratégica y negociación internacional.





Alejandro Canto - Vicepresidente Financiero

Conozca a la nueva directiva del PFC

​

Experto en finanzas y sostenibilidad empresarial. Socio fundador de ACCO Proyectos y ZR inteligencia de consultoría. Socio propietario de Puntarenas FC.

Hector Trejos - Vicepresidente institucional

Conozca a la nueva directiva del PFC





Parte del grupo de trabajo que logró la Copa Uncaf en 2006, presidente del club durante el proceso de regreso a la primera división. Educador de la universidad de Costa Rica con más de 30 años de experiencia. Contador público con trayectoria de 30 años en diferentes industrias y un orgulloso y apasionado de vestir el color naranja.





Juan Arrieta - Vicepresidente de Operaciones

Conozca a la nueva directiva del PFC





Más de 10 años de experiencia en clubes como Atlante y Caimanes en México. Especialista en estrategia, alianzas e institucionalidad deportiva. Exdirector general de espectáculos en Cancún. Experto en administración en operación y desarrollo comercial.





José Enrique Vaca - Director Deportivo

Conozca a la nueva directiva del PFC

​

Exjugador profesional y además capitán de equipos como Necaxa y América. Campeón en mundial sub17 con selección mexicana. Más de 25 años de experiencia en gestión deportiva en la Federación Mexicana de Fútbol, América, Atlante y Querétaro. Experto en fuerzas básicas y desarrollo de talento.





Mario Carrillo Junior - Inteligencia deportiva

Conozca a la nueva directiva del PFC

Profesional en ciencias del Deporte y fútbol en John Mora, Liverpool. Director de inteligencia deportiva en Querétaro durante 8 años.







