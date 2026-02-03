Con este polémico penal, Herediano superó a Puntarenas en el Torneo de Copa

Gracias a un penal que nunca se tuvo que haber pitado, el Herediano consiguió una ventaja por la mínima en su serie ante Puntarenas FC por los cuartos de final del Torneo de Copa.

El partido fue completamente parejo entre ambos, con muy pocas emociones en los arcos, pero con un buen equipo porteño que no desentonó.

Ambos clubes pusieron sangre nueva en sus alineaciones, obligados en parte a la regla de sumar minutos con jugadores nacidos después del 2005.

Esto siempre traba el desarrollo del compromiso, pero le permite a muchos jóvenes tener su debut con el equipo mayor.

Aun así, el partido se resolvió con una jugada rodeada de polémica, y hay que decirlo, sin VAR en el torneo, este tipo de acciones volverán a ocurrir.

Jurguens Montenegro intentó ingresar al área y fue derribado justo antes de ingresar, aun así el joven árbitro Cristopher Ramírez decidió cobrarlo dentro.

El penal lo cobró Montenegro al minuto 84 desde el punto de penal para el 1-0 definitivo en Santa Bárbara.

⏰ 84’ Gol de Jurguens Montenegro y Herediano abre el marcador de penal. pic.twitter.com/97DjK7C9WL — FUTV (@FUTVCR) February 3, 2026

Con esto, los rojiamarillos viajan con ventaja al juego de vuelta que está pactado para jugarse el próximo 11 de febrero en el Lito Pérez.

El ganador clasificará a las semifinales del torneo que serán en marzo.



