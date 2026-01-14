César Alpízar tras el 2-2 en Tibás: "Fuimos protagonistas y eso es lo que buscamos"

Puntarenas FC dejó escapar una valiosa ventaja y terminó firmando un empate 2-2 ante Saprissa en el arranque del Torneo de Clausura 2026, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el banquillo chuchequero.

Tras el compromiso, el técnico César Alpízar, reconoció que el punto obtenido sabe a poco, luego de haber estado arriba 0-2 en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

“La sensación es de dejar perder dos puntos y ganar uno. Venir a Saprissa, uno de los escenarios más complicados del torneo, siempre es difícil por la mística que tiene el estadio, pero hoy perdimos dos puntos”, señaló.

El estratega destacó el desempeño de su equipo, especialmente en la primera mitad, donde aseguró que Puntarenas FC compitió de igual a igual.

“El manejo de la presión y del escenario fue bueno por momentos. En el primer tiempo jugamos de tú a tú; en el segundo tuvimos para liquidar y tal vez no supimos manejar el juego directo de ellos”, explicó.

Alpízar fue claro en que el resultado deja lecciones importantes de cara al resto del campeonato, tomando en cuenta que el equipo aún viene saliendo de la pretemporada. “Tenemos que trabajar. Si queremos realmente competir y clasificar, debemos ajustar estas situaciones”, afirmó.

Finalmente, el técnico dejó un mensaje contundente sobre la identidad que pretende para su plantel a lo largo del certamen.

“Somos un equipo que va a llegar a cualquier cancha a ser protagonista. Habrá partidos en los que se deban ajustar detalles y en los que se pierdan dos puntos como hoy, pero mientras yo esté al frente del equipo iremos a cualquier cancha a ser protagonistas”, concluyó.







