César Alpízar: "Siempre es difícil romper un cerrojo como el de la Liga"

El técnico de Puntarenas FC, César Alpízar, tildó el empate sin goles ante Alajuelense por las semifinales del Clausura como un partido difícil y muy cerrado.

Eso sí, el estratega asegura que el juego de vuelta será digno de una semifinal y que será un choque de dos grandes clubes.

Estas son las declaraciones del estratega porteño tras el primer partido de semifinales:

¿Qué faltó?: Siempre es difícil romper un cerrojo, la Liga se defendió bien, pero seguimos compitiendo y aún quedan más de 90 minutos y la serie está abierta.

¿Afectó no estar en el Lito Pérez?: No jugar en nuestra casa cambia todo, ya nos estamos acostumbrando a jugar contra muchísimas cosas, contra viento y marea, con cosas extra-fútbol, pero ya estamos acostumbrados a luchar contra todo, contra estas decisiones extra-fútbol, pero seguimos con la cabeza hacia arriba y siempre viendo hacía al frente, pensando en el torneo.

Falta de gol: Lo tenemos que trabajar, es parte de y tenemos que mejorar en los próximos 90 minutos.

Sobre el juego de vuelta: Será un partido ajustado, del que cometa el error pierde. A nosotros no nos regalaron nada y vamos a ir a competir a la Liga con la misma ilusión de la que iniciamos, será un buen partido.

Falta de contundencia ante la Liga: Es un equipo grande que igual el torneo ha sido ajustado y a todos nos ha costado el gol, pero ha sido la tónica del torneo, juegos ajustados, salvo la otra semifinal, pero cuando a nosotros se nos cierra como lo hizo la Liga es complicado.

Sobre ir a buscar una anotación al Morera Soto: Será un partido táctico, digno de buena semifinal, sumamente ajustado y no lo veo por más de un gol. Cierto que no hemos ganado ante ellos, pero conforme van pasando los partidos estamos más cerca de la victoria, al final salgo con un sabor agridulce por el volumen de juego, pero no supimos romper el cerrojo, seguimos con ilusión.