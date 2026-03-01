César Alpízar: "La clave ha estado en la perseverancia y en no perder el foco"

El Puntarenas FC dio un golpe de autoridad este sábado al imponerse 2-0 a Alajuelense, resultado que lo acerca a la zona de clasificación y confirma su buen momento en el campeonato.

Tras el compromiso, el técnico porteño, César Alpízar, resaltó el trabajo mental y futbolístico de su plantel como factores determinantes para el triunfo.

“La clave ha estado en la perseverancia; los jugadores no han perdido el foco de atención”, señaló el estratega.

Alpízar explicó que, incluso en los momentos difíciles del torneo, mantuvo la confianza en la propuesta del equipo.

“En los diferentes momentos del torneo y cuando no estuvimos bien también, siempre confié en la dinámica del equipo y fui constante ratificando que lo hacíamos bien. Gracias a Dios, vamos en una curva ascendente y debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra”, afirmó.

El entrenador también subrayó la importancia de los resultados recientes en el aspecto emocional del grupo.

“Ganar siempre ilusiona y estar cerca de zona de clasificación siempre es importante. El equipo siempre va al frente y creo que desde el triunfo ante Liberia, el equipo bajó el estrés y ganó en confianza para sacar adelante el torneo”, puntualizó.

Con esta victoria ante Alajuelense, el Puntarenas FC se mete al quinto puesto de la tabla con 14 unidades.