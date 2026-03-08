Cartaginés sonríe ante Puntarenas en un partido de locura

El fútbol hace que las emociones se vivan a flor de piel. Una muestra de eso se dio en el estadio Fello Meza en el triunfo de Cartaginés 3-2 ante Puntarenas FC.

Fue un partido de locura: muchos goles, rojas, el VAR, reclamos arbitrales y un penal fallado al último minuto.

Los brumosos mostraron mucha contundencia. Marcaron Juan Carlos Gaete (14'), Douglas López (67') y Nicolás Vargas (69').

Los porteños mostraron garra y mucho fútbol, pero les fue insuficiente. Anotaron Doryan Ridríguez (54') y Renzo Carballo (79'). Daniel Colindres estrelló en el poste un penal al 90+11'.

El porteño Hiram Muñoz se fue expulsado, al igual que el brumoso Ricardo Márquez.



Ahora, los blanquiazules son segundos con 20 puntos, mientras que los puntarenenses son quintos con 15 unidades.

Los goles del partido: