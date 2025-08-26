¡Cambios en Puntarenas FC! Cuatro jugadores dejan el equipo y llega un fichaje

Puntarenas FC sacudió el mercado al anunciar una serie de cambios en su planilla tras solo cinco fechas disputadas del Torneo de Apertura 2025.

El arranque irregular de los porteños, que apenas son penúltimos en la tabla con cuatro puntos, dista mucho de la pasada campaña donde fueron sin duda el equipo sorpresa.

De ahí que el cuerpo técnico, encabezado por el técnico César Alpízar, tomara la decisión de separar a cuatro futbolistas.

Ellos son: Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpízar.

Por si fuera poco, el PFC anunció el regreso del panameño Alexis Cundumí, quien estuvo dos meses en Sporting FC sin pena ni gloria y regresa al equipo.

Cundumí disputó cinco partidos con los albinegros, el último, el sábado anterior ante el Saprissa en Tibás donde disputó 27 minutos.