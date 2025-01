Así marcha la disputa por puntos en la mesa entre Puntarenas FC y Cartaginés

La disputa por puntos en la mesa que se tienen Puntarenas FC y Cartaginés suma un nuevo capítulo este martes.

Héctor Trejos, gerente general de Puntarenas FC, explicó el detalle en entrevista de Teletica.com.

"Comité de Competición vio el tema y le dio a Cartaginés tres días naturales a partir del miércoles para que presenten la prueba", reveló Trejos.

El gerente porteño afirmó que "hay cuatro causales para solicitar la reprogramación, pero es la primera vez que le dan la reprogramación a un equipo y luego la prueba".

Y agregó: "Una razón es el clima, por ejemplo, luego yo digo que se va a inundar el estadio Lito Pérez el domingo y el Comité de Competición dice que reprograma y no tiene la prueba, ese no es el momento oportuno proceder. Ellos dijeron luego de la decisión, páseme la prueba".

En criterio de Trejos, Competición debía "pedir la prueba en el momento y si Cartaginés no presentó, señor, perdió los puntos".

Al ser consultado sobre su relación con Leonardo Vargas, presidente de los brumosos, respondió: "No hemos conversado, aquí no se trata de Cartaginés, yo no tengo nada en contra de nadie".

Se está a la espera de que Competición tome acción sobre este tema.