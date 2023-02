Alexander Vargas, técnico de Puntarenas: "Fue un juego para el olvido"

“No tuvimos la capacidad para anotar o crear las mejores opciones, veníamos de dos buenas victorias, pero hoy no tuvimos la claridad y no se cumplió, Grecia nos ganó muy bien”, expresó el estratega.

“Eso me preocupa todo. Te pueden hacer un gol y no pasa nada, pues quedan muchos minutos para reaccionar, pero hoy no vi eso, eso que nos ha caracterizado en muchos juegos y eso me preocupa.