Alexander Vargas: "Podemos llegar a una final y ser campeones"

12 de octubre de 2022, 11:01 AM

El técnico de Puntarenas, Alexander Vargas, afirmó que su equipo está motivado y exclusivamente piensa en lograr el boleto a la final de fase del campeonato nacional.

Vargas atendió a la prensa este miércoles y afirmó que el plantel tiene la motivación a tope, de cara al juego de este sábado a las 8 p. m. en el Colleya Fonseca.

El estratega porteño afirmó que enfrentarán a un gran club como es el Herediano, pero que en estas instancias la historia no juega.

"Nosotros trabajamos para ir a ganar, no trabajo para empatar, sino para ganar. Vamos a plantear el partido para ganarlo", añadió.

Sobre la renovación de Anthony Hernández hasta el 2025, indicó que lo puso "muy contento". "Es bueno que siga creciendo en el club que le abrió las puertas para que se mostrara. Él valoró muchas cosas y pienso que aquí puede hacerse mejor futbolista y darle alegrías a la afición".​

Y agregó: "No te puedo esconder en que estoy pensando si Dios me tiene con vida y me mantengo en el equipo, pienso en cuáles jugadores pueden venir".