Alexander Vargas espera enrumbar el barco de Puntarenas ante Saprissa

“La afición tiene que apoyar en las buenas y en las malas, porque es el equipo de los porteños, no es mi equipo. Los muchachos se matan para entrenar, hacen cosas que no se dan cuenta afuera, ellos son los primeros que quieren que esto vaya bien”, comentó Vargas al pedir el apoyo en el Ricardo Saprissa de los seguidores porteños.

“Hemos tratado nombres de jugadores que me gustaría tener, pero no se ha podido. No me voy a echar a morir por jugadores que no han venido”, concluyó.