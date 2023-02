Alexander Vargas: “Ellos merecían una victoria”

Este domingo Puntarenas volvió a ganar. No lo hacía desde el último juego de la primera fase del Apertura 2022. Los naranjas ganaron 0-1 en casa de Guadalupe, tras una semana complicada en el Lito Pérez.

“Hicimos un buen análisis de Guadalupe. Les hicimos buena presión para que no pudieran avanzar y logramos cortarle los circuitos”.

“Cae muy bien la victoria. Ha sido una semana fuerte. Los que me conocen saben que este tipo de problemas no me gustan”.