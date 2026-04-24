Alajuelense mantiene viva la esperanza con triunfo ante Puntarenas

Este jueves, la Liga Deportiva Alajuelense tenía que ganar para mantener viva la esperanza de llegar a semifinales.

Los manudos cumplieron derrotando a Puntarenas por marcador de 5-2.

En este momento, la Liga depende de que un descendido Guadalupe derrote a Cartaginés y, además, debe triunfar en casa de Liberia. Esa es la única fórmula que pone a los rojinegros en semifinales.

La noche de este jueves en el Morera Soto, el que se vistió de héroe fue Luis Ronaldo Cisneros, quien venció tres veces a Adonis Pineda. Kenneth Vargas y Ángel Zaldivar redondearon la faena.

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Los goles chuchequeros fueron de Doryan Rodríguez y Farbod Samadian.

La Liga hizo lo que necesitaba y, al menos, le permite a su afición soñar una fecha más.

Este jueves, los dirigidos por Óscar Ramírez fueron sólidos en defensa; en la media encontraron caminos para alimentar a sus atacantes y, ante el marco rival, definieron con claridad.

El rival del domingo, Liberia, es el equipo que mejor está jugando y no pierde desde finales de febrero. Esto permite vislumbrar un cotejo disputado.

El pitazo inicial está programado para las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.