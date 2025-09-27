Alajuelense empata ante Puntarenas en medio de la molestia del público

En medio de una rechifla, Alajuelense pudo rescatar un punto al empatar con Puntarenas .

La molestia de la afición rojinegra tenía que ver con lo visto en la cancha.

Si bien el marcador lo abrieron los manudos con gol de Ronaldo Cisneros al minuto 30, los chuchequeros eran mejores en el terreno de juego.

El premio fue el empate y luego la ventaja. Primero, con un golazo de Andrey Mora, y después con el autogol de Aarón Salazar.





El público mostraba su descontento con la Liga y silbaba a sus jugadores, unos más cuestionados que otros.

Al final apareció Creichel Pérez para empatar el cotejo, pero esto no fue suficiente para tranquilizar a la afición rojinegra, que sigue molesta con su equipo.

⏰ 77’ Gol de Creichel Pérez y empata el encuentro. pic.twitter.com/l41Um8EEjk — FUTV (@FUTVCR) September 27, 2025

Es más, los liguistas se llevaron un alegrón que poco duró, porque al 90+4' Bran anotó un golazo, pero en el VAR detectaron un posición prohibida al inicio de la jugada.

Una bofetada más para una afición que está molesta con su equipo.