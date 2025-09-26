Alajuelense busca lavarse la cara en casa ante Puntarenas
Los manudos tienen la posibilidad de alcanzar la cima esta noche en el Morera Soto.
Alajuelense tiene a la vista la cima del Apertura 2025. Este viernes, ante Puntarenas, los manudos quieren volver a ganar y volver a anotar.
La Liga viene de perder en casa ante Motagua por la Copa Centroamericana y empatar sin goles en su cotejo contra Guadalupe.
Los rojinegros suman 17 puntos, uno menos que Cartaginés y Liberia, líderes de la clasificación.
Para los de Óscar Ramírez, el partido puede servir como un empujón anímico antes de viajar a Honduras y tratar de darle la vuelta a la serie con el Motagua.
Alajuelense vs. Puntarenas
Estadio: Alejandro Morera Soto
Fecha: Viernes 26 de setiembre de 2025
Hora: 8 p. m.
Datos del partido
Este será el juego número 21 entre ambos en el Morera Soto. El primero se disputó en 2004 con victoria rojinegra por 4-2 con anotaciones de Pablo Gabas, Bryan Ruiz, Pablo Izaguirre y Carlos Hernández; José Mendoza y Allan Oviedo marcaron por los chuchequeros.
Puntarenas FC buscará vencer a la Liga de Óscar Ramírez nuevamente en el estadio Morera Soto. La última ocasión en que los porteños se impusieron al “Machillo” en la Catedral fue en el Invierno 2013 (0-1).