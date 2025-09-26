Alajuelense busca lavarse la cara en casa ante Puntarenas

Alajuelense tiene a la vista la cima del Apertura 2025. Este viernes, ante Puntarenas, los manudos quieren volver a ganar y volver a anotar.

La Liga viene de perder en casa ante Motagua por la Copa Centroamericana y empatar sin goles en su cotejo contra Guadalupe.

Los rojinegros suman 17 puntos, uno menos que Cartaginés y Liberia, líderes de la clasificación.

Para los de Óscar Ramírez, el partido puede servir como un empujón anímico antes de viajar a Honduras y tratar de darle la vuelta a la serie con el Motagua.

Alajuelense vs. Puntarenas

Estadio: Alejandro Morera Soto

Fecha: Viernes 26 de setiembre de 2025

Hora: 8 p. m.

Datos del partido

Este será el juego número 21 entre ambos en el Morera Soto. El primero se disputó en 2004 con victoria rojinegra por 4-2 con anotaciones de Pablo Gabas, Bryan Ruiz, Pablo Izaguirre y Carlos Hernández; José Mendoza y Allan Oviedo marcaron por los chuchequeros.

Puntarenas FC buscará vencer a la Liga de Óscar Ramírez nuevamente en el estadio Morera Soto. La última ocasión en que los porteños se impusieron al “Machillo” en la Catedral fue en el Invierno 2013 (0-1).