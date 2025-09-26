EN VIVO
Alajuelense busca lavarse la cara en casa ante Puntarenas

Los manudos tienen la posibilidad de alcanzar la cima esta noche en el Morera Soto.

Imágenes Juan Quirós
Por Adrián Fallas 26 de septiembre de 2025, 13:02 PM

Alajuelense tiene a la vista la cima del Apertura 2025. Este viernes, ante Puntarenas, los manudos quieren volver a ganar y volver a anotar. 

La Liga viene de perder en casa ante Motagua por la Copa Centroamericana y empatar sin goles en su cotejo contra Guadalupe. 

Los rojinegros suman 17 puntos, uno menos que Cartaginés y Liberia, líderes de la clasificación. 

Para los de Óscar Ramírez, el partido puede servir como un empujón anímico antes de viajar a Honduras y tratar de darle la vuelta a la serie con el Motagua. 

Alajuelense vs. Puntarenas 

Estadio: Alejandro Morera Soto 

Fecha: Viernes 26 de setiembre de 2025 

Hora: 8 p. m. 

Datos del partido 

Este será el juego número 21 entre ambos en el Morera Soto. El primero se disputó en 2004 con victoria rojinegra por 4-2 con anotaciones de Pablo Gabas, Bryan Ruiz, Pablo Izaguirre y Carlos Hernández; José Mendoza y Allan Oviedo marcaron por los chuchequeros. 

Puntarenas FC buscará vencer a la Liga de Óscar Ramírez nuevamente en el estadio Morera Soto. La última ocasión en que los porteños se impusieron al “Machillo” en la Catedral fue en el Invierno 2013 (0-1). 

