33 minutos de reposición: ¿Cómo quedó Pérez Zeledón-Puntarenas en tiempo efectivo?

El juego entre Pérez Zeledón y Puntarenas FC (3-3) dio de qué hablar. En el primer tiempo se repusieron 18 minutos y 15 en el segundo para un total de 33 minutos.

La Unafut reveló los datos de tiempo efectivo de juego y tuvo 51.2 minutos. En cuanto al porcentaje de tiempo total fue de 41.8%

Tal y como se puede apreciar en esta tabla:

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Los árbitros de ese compromiso fueron Marianela Araya como central, de asistentes Félix Quesada y Diego Díaz; Kevin Ruiz como cuarto árbitro. En el VAR estuvo David Gómez y William Matus como AVAR.

Ese partido tuvo de todo, seis goles, incluso uno anulado en los instantes finales que le hubiera dado el triunfo a Pérez Zeledón. La acción se revisó y se determinó que había fuera de juego.

También hubo una expulsión en el equipo generaleño, se trató del capitán mexicano, Eduardo Pastrana, por una jugada que dejó un corte en la cabeza de Renzo Carballo, delantero de Puntarenas FC.

