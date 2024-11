“El Club de los 28”: Silvia Pinal se une a lista de famosos que murieron en esa fecha

La actriz y diva del cine mexicano, Silvia Pinal, falleció este jueves 28 de noviembre de 2024, dejando un vacío en el mundo del espectáculo. Su muerte coincide con un curioso fenómeno que los fanáticos han denominado “El Club de los 28”, una lista de celebridades que, por coincidencia, fallecieron el día 28 de distintos meses.

Entre los miembros de este enigmático grupo se encuentran figuras icónicas como Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, Talina Fernández, Armando Manzanero, Manuel “El Loco” Valdés, José José y Juan Gabriel.



Pinal, considerada una de las últimas grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, murió a los 93 años en la Ciudad de México, según confirmaron sus familiares.

Su partida marca una extraña coincidencia con “Chespirito”, quien falleció también un 28 de noviembre, pero hace exactamente diez años, en 2014. Ambos artistas compartieron no solo una trayectoria intachable en el entretenimiento, sino también esta peculiar fecha que parece rodeada de misticismo.

​Talina Fernández, conocida como “La dama del buen decir”, falleció el 28 de junio de 2023. Por su parte, el cantautor yucateco Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2020, dejando un legado musical imborrable. Otro ícono de la televisión, Manuel “El Loco” Valdés, partió un 28 de agosto de 2020, mientras que los intérpretes José José y Juan Gabriel fallecieron el 28 de setiembre de 2019 y el 28 de agosto de 2016, respectivamente.

El “Club de los 28” no deja de intrigar tanto a fanáticos como a estudiosos de las coincidencias. Aunque para muchos se trata de un hecho fortuito, no faltan quienes buscan un simbolismo o una señal detrás de esta recurrente fecha. En el caso de Pinal, su muerte no solo resalta la trascendencia de su obra, sino también la manera en que su vida se une a una peculiar historia del espectáculo mexicano.



Silvia Pinal será recordada como una mujer pionera, quien brilló en teatro, cine y televisión, y cuyo legado quedará plasmado en los corazones de quienes la admiraron dentro y fuera de la pantalla.



El funeral de la actriz se llevó a cabo este viernes en García López Casa Pedregal. Además, recibirá un homenaje en el Palacio Bellas Artes.