Zafarranchos marcan sesiones de concejos municipales en Alajuela y Montes de Oca

Un conato de pleito marcó el final de la sesión del Concejo Municipal de Alajuela la noche del martes.

El regidor Marvin Venegas arremetió contra el presidente municipal, Francisco Sánchez, en medio de la discusión sobre la declaratoria de una calle pública.

"Se dio debido al rechazo de una moción que pretendía declarar calle pública, una franja de cinco metros de ancho, sin infraestructura vial de ningún tipo, sin aceras, sin caños, sin infraestructura pluvial ni sanitaria, lo cual es evidentemente ilegal. Cuando se rechaza la moción y se discute, dicen que es para beneficiar a los vecinos, lo cual no es cierto. "Entonces yo hago el comentario de que hay mucha hipocresía en el tiempo y que se tiene que parar el negocio con la declaración de calles púbicas. El señor regidor se dio por aludido, porque yo en ningún momento di nombres, se molestó y se me vino encima", explicó Sánchez, del Partido Renovemos Alajuela.

Por su parte, Venegas, edil del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó: “El señor presidente dice que no es de los síndicos, que es de otra, que por qué es tan hipócrita y no dice quién es, y dice que se le cayó el negocio. ¿Por qué no dice, ese es mi negocio? Yo no tengo ningún negocio más que trabajar por el pueblo de Alajuela y el cantón de Alajuela.

“Cuando el presidente dice eso, yo reacciono. Creo que cualquiera reaccionaría si públicamente le están diciendo a usted que tiene un negocio y que usted es un corrupto y un sinvergüenza y lo están acusando. Yo reacciono y me voy a donde está el presidente a cuestionarlo”, expresó.

Un caso similar ocurrió el pasado 8 de diciembre en Montes de Oca, donde la sesión del Concejo Municipal tuvo que terminar por una agresión al regidor suplente Mario Ruiz.

Al final, los enfrentamientos no pasaron a más tras la finalización de las sesiones.