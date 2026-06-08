Yara Jiménez y Orlando Aguirre fijan nueva fecha para reunión

La esperada reunión entre la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el magistrado presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, se realizará el próximo martes 16 de junio en la Asamblea Legislativa.

Así quedó acordado hoy luego de que la cita, originalmente pactada para el pasado lunes, tuviera que ser reprogramada a solicitud de Aguirre.

Jiménez informó hoy que la reunión arrancará a las 11 a. m. en el despacho de la presidencia legislativa.

“El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia reitera su interés en que este encuentro permita continuar el diálogo institucional y colaborativo entre ambos poderes.

“Estamos convencidos de que una relación transparente, ordenada y técnicamente informada puede aportar elementos útiles a la deliberación legislativa, favorecer una comprensión recíproca de las necesidades institucionales y contribuir a un debate público de mayor calidad”, respondió a su vez el despacho de Aguirre.

La reunión, solicitada por el magistrado, busca un acercamiento técnico entre el Congreso y el Poder Judicial para buscar los consensos necesarios que permitan llevar adelante las reformas necesarias y limar asperezas entre ambos poderes de la República.