Yara Jiménez: la historia detrás de la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa

El nombre de Yara Jiménez empezó a sonar con fuerza en los últimos días.

Esta diputada electa por el Partido Pueblo Soberano, de 52 años, nació en Desamparados y creció en medio de una numerosa familia, a la cual adora. Sus tíos y primos la vieron crecer, hacer la primera comunión y convertirse en la nueva presidenta del Congreso (ver video adjunto).

Es madre, esposa e hija, roles que disfruta enormemente.

Desde pequeña su sueño fue ser abogada. Pero no solo lo hizo realidad, sino que, gracias a los esfuerzos de toda su familia, incluso logró estudiar una especialidad en Pisa, Italia.



Sin embargo, el costo a pagar por llegar lejos ha sido disminuir el tiempo con su familia.



Entre sus pasiones están la música de los 80 y las películas europeas.



Esta legisladora, quien será un pilar fundamental en el Gobierno entrante, reconoce que es una persona entregada al trabajo.



Gran parte de su experiencia la adquirió en Hacienda, y luego en el Gobierno de Rodrigo Chaves fungió como secretaria general del Consejo de Gobierno, puesto que la catapultó a la Asamblea Legislativa.



Jiménez es una de las 30 mujeres que integran el actual Congreso, el más paritario en los 205 años desde la conformación de nuestro país.