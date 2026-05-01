Yara Jiménez: “Es ineludible dejar de lado las confrontaciones irrespetuosas”

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, hizo este viernes un llamado a dejar atrás las “confrontaciones irrespetuosas” y trabajar en pro de las soluciones que necesita el país.

En su primer discurso como cabeza del Congreso, la oficialista resaltó que el debate es la esencia del parlamento, pero que este debe ser productivo y orientado a encontrar soluciones.

“Es ineludible dejar de lado las confrontaciones irrespetuosas. El país nos exige concentrar nuestros esfuerzos en discusiones eficientes, por lo que invito a los diputados a evitar desgastes en dinámicas que obstaculicen el avance legislativo.

“El arte del diálogo productivo, es una virtud que buscaremos arduamente y debe convertirse en nuestra principal herramienta de trabajo. La diplomacia dentro del debate no es un gesto simbólico, sino una práctica indispensable para construir entendimientos duraderos y valiosos, entre las distintas fracciones políticas”, aseguró.

Sus palabras tienen una connotación especial si se toma en cuenta que el país apenas sale de un Congreso sumamente fracturado y de un cuatrienio marcado por la profunda división entre los supremos poderes.

“Costa Rica requiere alianzas eficientes, basadas en el respeto mutuo, la escucha activa y la disposición genuina de ceder en favor del bien común. Es necesaria la convergencia de ideas, negociación transparente, construcción de agendas y consensos; trabajo fuerte y eficiente.

“Esta estrategia será la verdadera fortaleza de este Congreso Legislativo, con lo cual juntos podremos trascender en función de los intereses públicos. Hago un llamado respetuoso, a mantener una retórica orientada a un debate de altura, que profundice cada proyecto de ley sin obstruir los alcances que los costarricenses esperan de este parlamento”, añadió.

Jiménez fue más allá e hizo público su compromiso con un diálogo permanente entre las fracciones y facilitar espacios de articulación política.

Esa promesa se pondrá a prueba muy pronto, pues desde hoy quedó clara la postura de un bloque oficialista mayoritario (31) y un acuerdo entre la oposición (26), que dividieron votos en la elección del nuevo Directorio.

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