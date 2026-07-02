“Votaremos al infinito”: Oficialismo vuelve a rechazar elección de magistrados suplentes

Luego de haber pedido una última semana para analizar el tema y presentar una postura definitiva, el Partido Pueblo Soberano aseguró este jueves que mantendrá su postura de no votar por ninguno de los candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La razón, según dijeron la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el jefe de fracción, Nogui Acosta, es que no se encontró ningún consenso entre la nómina de 18 postulantes que, desde hace meses, presentó la Corte Plena.

“No logramos consenso, seguimos en una situación similar, por lo cual tenemos que tomar la decisión o de votarlo o de reenviarlo a la Corte, devolverlo.

“Yo creo que votarlo no tiene sentido, porque es claro que si no logramos consenso, vamos a seguir dando votaciones una y otra vez que van a ser fallidas y es un proceso agotador. No tiene sentido si es claro que no tenemos consenso para algún nombramiento de los que están en la nómina, así que yo creo que en este momento la decisión más sabia ante la situación que tenemos es devolverlo a la Corte”, informó Jiménez.

Sin embargo, la oposición fue clara en que no respaldarán la postura de volver a enviar la nómina a la Corte, pues semanas atrás los magistrados fueron claros en que se mantiene, pues el oficialismo no da razones sobre el porqué rechaza los 18 nombres presentados.

El liberacionista Álvaro Ramírez insistió, una última vez, en que el oficialismo explicara cuál es el problema con esos candidatos propuestos, pero la respuesta de Jiménez fue que no hay consenso entre sus 31 diputados y que, sin eso, no votarían.

“Es penoso que ustedes, por no alcanzar un consenso, estén obligando a las personas más vulnerables que recurren a la Sala porque están sufriendo, porque les están violando sus derechos, y con esta decisión ustedes las están condenando, a cientos de ellas”, cuestionó la socialcristiana Abril Gordienko.

Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, condenó que la postura del oficialismo cause un “ping pong” entre la Corte y el Congreso, con una nómina que va y viene sin cambios.

“No podemos empezar en ese juego de ping pong con la Corte, que ellos la devuelvan y ustedes se la devuelvan a ver quién se cansa primero, eso es una absoluta irresponsabilidad”, dijo.

La frenteamplista Eugenia Román fue más allá y acusó a Pueblo Soberano de no querer revelar las verdaderas razones de ese bloqueo.

“Apuntan a un Gobierno autoritario, a un Gobierno que pueda dar más libertad para violentar derechos individuales de las personas, para cometer abusos de poder, y con una Sala Constitucional que no funcione porque no tiene magistraturas suplentes, es mucho más fácil violentar esos derechos. Así de clarito deberían decírselo a la población”, aseveró.

Para Nogui Acosta, sin embargo, la responsabilidad está en la Corte por no querer variar esa nómina, a pesar de que, según dijo, es “irreal” pensar que se elegirá a alguno de esos candidatos.

“Pensar que hay una posibilidad de que esto se vaya a votar es irreal. Y también hay una responsabilidad de la Corte de mandar a las mismas personas. Si ustedes quieren seguir votando al infinito, votaremos al infinito y ese costo lo pagan los costarricenses, de una u otra manera, porque la Corte también tiene responsabilidad”, finalizó.

Mientras el bloqueo sigue en Cuesta de Moras, la cantidad de expedientes que no se pueden resolver en la Sala Constitucional sigue aumentando por la falta de nombramientos para cubrir las nueve vacantes de magistraturas suplentes que hoy sufre ese importante tribunal.



